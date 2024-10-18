Красноярск, 18 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Педагог из школы в Красноярке, которого в соцсетях обозвали квадробером из-за «заячьих» прыжков, проводил физминутки. Об этом 18 октября сообщили в главном управлении образования города.

Кадр из видео

Ранее по соцсетям разошлись кадры, на которых педагог прыгает при учениках по кабинету и лает на собаку в подъезде.

«Мужчина в творческой форме проводил физминутки для учеников. Физминутки проводят на каждом уроке через 20 минут после его начала», — процитировало представителя городского управления образования «РИА Новости».

Он уточнил, что учитель в начале октября уволился из школы № 147 по собственному желанию. В ней он в течение одного года преподавал физику, и жалоб на него не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко предложил изучить квадробинг. По его словам, движение нельзя отнести к психиатрическим заболеваниям, но поподробнее рассмотреть его стоит.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отметила, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.