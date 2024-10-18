Москва, 18 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Радио DFM продолжает серию клубных танцевальных вечеринок DFM Dance Party. Первая вечеринка пройдёт 25 октября в московском клубе VK GIPSY.

Афиша DFM Dance Party

Гостей ждет Non Stop Dance Mix, танцевальные хиты, эксклюзивные DFM-миксы и атмосфера праздника. Дарить музыку будут GAYAZOV$ BROTHER$, ХАННА, MONA, NLO и многие другие.

DFM Dance Party — серия танцевальных вечеринок, которую радио DFM запустило в 2022 году в честь своего 22-летия. Звезды, диджеи и любимые слушатели собираются в VK GIPSY.