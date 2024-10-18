Рига, 18 октября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Латвии признало дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко персонами non grata. Об этом 18 октября сообщила глава ведомства Байба Браже.

Григорий Сысоев/РИА Новости Дизайнер Артемий Лебедев

«Я приняла решение включить граждан РФ ​​Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала Байже в своём аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Латвия с 12 сентября 2023 года запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами.

В марте 2023 года власти Латвии запретили 35 гражданам России въезд в страну в связи с поддержкой спецоперации на Украине. Под ограничения попали, в частности, исполнители Аким Апачев (Гасанов), Ярослав Дронов (SHAMAN), Наталья Качура, Александр Маршал, Надежда Бабкина, а также телеведущие Руслан Осташко, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева, актёры Полина Агуреева, Станислав Старовойтов и Кирилл Кузнецов.