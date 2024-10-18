Белгород, 18 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Распространяемые в интернете сообщения о якобы заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков в село Журавлёвка Белгородского района не соответствуют действительности. Об этом 18 октября заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлевке Белгородского района <…> Сейчас находится под абсолютным контролем ситуации наших военных», — сказал он в видеосообщении в своём Telegram-канале.

Глава региона также напомнил, что в населённом пункте сохраняется сложная ситуация с начала спецоперации в феврале 2022 года.

Ранее в мессенджерах появились сообщения о якобы заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области со стороны Журавлёвки.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы стабилизации украинскими формированиями обстановки на покровском (красноармейском) направлении.

В пятницу, 6 сентября, военный 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Мельник опроверг эти заявления. По словам украинского бойца, Красноармейск, скорее всего, падёт по «авдеевскому сценарию».