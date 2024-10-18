Ахмадабад, Индия, 18 октября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Индии состоится международная премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Представления по мотивам собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» пройдут в Ахмадабаде с 18 по 20 октября при поддержке «Роснефти». Для Индии это событие станет действительно уникальным: спектакль на льду в этой стране проводится впервые.

Navka show В Индии состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки

«Ахмадабад неспроста был выбран именно для первого приезда — этот город можно назвать культурной столицей Индии, — отметила генеральный продюсер шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, — Это необыкновенное чудо — в Индии впервые лёд и незабываемые, неповторимые фигурные движения, трюки, скорость, красота и неповторимое, ни с чем ранее не сравнимое ощущение».

Navka show В Индии состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки

Сюжет ледового шоу представляет сразу несколько восточных культур: Индии, Египта, Древнего Вавилона и Персии. История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями и уникальными спецэффектами. Специально для шоу на спортивном стадионе EKA ARENA установили площадку, для создания которой было использовано более 100 тонн настоящего льда.

«Наш партнер, компания «Роснефть», оказывает нам большую поддержку. Мы очень рады работать с ними», — говорит Навка. Она отметила, что визит в Индию улучшит отношения между странами. Так, гости шоу узнают больше о русской культуре, фигуристах и традициях.

Navka show В Индии состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки

В спектакле примут участие звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы, среди которых Татьяна Навка, а также Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини и другие именитые фигуристы.

Ранее при участии «Роснефти» в Москве прошли ледовые представления Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Н. В. Гоголя.