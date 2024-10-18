Москва, 18 октября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Иностранная валюта в наличном формате уже не может считаться безопасным видом хранения сбережений, заявил 18 октября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом хранения сбережений <…> А люди не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе. Кеш — не вариант, покупайте золото, оно у нас есть», — сказал Моисеев в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Недоверие к иностранным валютам чиновник объяснил тем, что американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. По его словам, на этот же шаг могут пойти и европейские организации.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября стоимость золота достигла нового рекордного значения, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен на отметке $2570,4 в середине августа. По мнению экспертов, подорожание золота происходит из-за напряжённой ситуации в мире, а сам металл расценивается как актив-убежище. Кроме того, спрос на драгоценный металл, как считают экономисты, вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США и активных покупок со стороны крупнейших центральных банков.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости сменить Бреттон-Вудскую систему и власть доллара. По его словам, американские власти «сами стреляют себе в ногу», ограничивая для других стран расчёты в долларах, ведь этим они только ускоряют процессы распада существующей финансовой системы, а в это время азиатские страны развиваются быстрыми темпами.