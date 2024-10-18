Пекин, 18 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию и примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом 18 октября сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

Xinhua/ABACA/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в 16-м саммите лидеров стран БРИКС», — сказано в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте ведомства.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На сегодняшний день лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в форуме. На саммит БРИКС приедет в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

В начале сентября Путин заявил, что готовность присоединиться к БРИКС и сотрудничать с объединением высказали более 30 стран. В этом году объединение расширилось: сейчас в него, помимо России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, входят Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия, также заявку на вступление подала Малайзия.

16 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что на саммит БРИКС аккредитовалось большее число участников, чем ожидалось изначально, сроки мероприятия увеличены не будут.