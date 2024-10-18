Пекин, 18 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге 18 октября официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Она прокомментировала обвинения Вашингтона в адрес двух китайских компаний в помощи России в вопросе разработки беспилотника, а также введение против организаций санкций со стороны Соединённых Штатов Америки.

«Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях», — процитировало Мао Нин «РИА Новости».

Глава МИД призвала США прекратить использовать украинский конфликт для очернения Китая давления на него, а также перестать вводить «без разбора» незаконные санкции. Пекин примет необходимые меры, чтобы защитить предприятия и граждан Китая, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, Китай неоднократно опровергал обвинения в поставках вооружений России. Глава минобороны КНР Дун Цзюнь в июне заявил, что Пекин не поставлял оружие ни одному участнику конфликта на Украине, а также строго учитывает продажи товаров двойного назначения. Он добавил, что китайская сторона выступает за мир и диалог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре отметил, что в Москве слышат много суждений о поставках России вооружений из-за границы. Он подчеркнул, что у этого нет никаких оснований, у страны есть полный арсенал средств, которые нужны для продолжения специальной военной операции на Украине.