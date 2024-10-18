Киев, 18 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. После выборов президента США у Украины будет три варианта дальнейшего пути развития ситуации. Об этом 18 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

По его словам, исход грядущих выборов американского президента станет решающим для Украины и намерения Киева стать членом НАТО.

«Я не знаю, какое предложение будет сделано нам после выборов [президента в США]. Мы видим три разных пути развития событий», — сказал Зеленский в интервью газете Financial Times.

Глава киевского режима назвал первым из сценариев продолжение поддержки Украины Западом, однако посетовал на то, что союзники продолжают «бояться некоторых рисков».

Зеленский добавил, что второй и третий пути развития ситуации на Украине зависят от того, кто победит на выборах президента США. Он отказался их раскрывать и затруднился сказать, какой из них позитивнее или негативнее для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что считает главу киевского режима ответственным за развязывание украинского конфликта. По его словам, Киев уже проиграл в противостоянии.

Американское издание The Conversation 6 октября написало, что действующий президент США Джо Байден придумал новый двусторонний план по Украине перед тем, как покинет пост главы государства. Отмечалось, что он намерен сделать сильное и публичное заявление о поддержке Киева со стороны Вашингтона, чтобы показать, что Украина всё ещё остаётся основным приоритетом для властей США, а также заставить Трампа не игнорировать этот вопрос в случае победы последнего на президентских выборах.

Кандидат в президенты от Демпартии и вице-президент США Камала Харрис 27 сентября встретилась с Зеленским для обсуждения его «плана победы». Она также выразила «непоколебимую приверженность» поддержке Киева со стороны Вашингтона.