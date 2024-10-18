Москва, 18 октября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Кинопарк «Москино» объединяет в себе почти два десятка уникальных площадок. Посетители кинопарка могут совершить путешествие во времени и в течение одного дня погрузиться в атмосферу разных исторических периодов.

mos.ru На каких площадках кинопарка «Москино» можно попасть в разные эпохи

Самую раннюю эпоху представляет площадка «Древнерусский город». Декорации с бревенчатыми домами и землянками представляют собой классический образец русского градостроения и зодчества IX–XII веков. На площадке с исторической точностью воссозданы Киев — столица Древней Руси, Искоростень — столица восточнославянского племени древлян, а также хутор Ольги, где она, будучи совсем юной девушкой, встретила князя Игоря. Декорации были построены для сериала «Княгиня Ольга».

Перенестись в эпоху Дикого Запада помогает атмосфера площадки «Ковбойский городок». Этот оживший вестерн со своими салуном, офисом шерифа, банком и отелем впечатлит каждого гостя. Комплекс построен в виде круговой улицы, что позволяет расширить ракурс при создании кинофильмов о Диком Западе. В выходные дни любой желающий может принять участие в постановочных съемках эпизода ленты «Человек с бульвара Капуцинов» и почувствовать себя ковбоем.

mos.ru На каких площадках кинопарка «Москино» можно попасть в разные эпохи

На площадке «Соборная площадь» посетители могут оказаться сразу в XIV, XV и XVI веках, так как планировка самой древней площади Московского Кремля сложилась именно в это время. Реконструкторы воссоздали Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольню Ивана Великого, Теремной дворец, Грановитую палату и Кремлевскую стену с Тайницкой башней.

Атмосферу уклада жизни прошлых веков можно ощутить на площадке «Глухая деревня». Это небольшое поселение в лесу: несколько улочек, жилые дома и подворья, построенные в традиционных для средней полосы России стиле и компоновке.

mos.ru На каких площадках кинопарка «Москино» можно попасть в разные эпохи

На площадке «Городской дворик» можно увидеть три здания до — и послереволюционного периода, традиционных для Москвы 1920–1930 годов, арочный въезд и старый забор. Камерный ансамбль поможет ощутить себя в столице времен новой экономической политики.

На площадке «Центр Москвы» создали собирательный образ улиц города разных периодов. Она позволяет снимать картины в антураже 1850–2023 годов. Декорации повторяют здания в Столешникове и Колпачном переулках, на Тверской и Большой Никитской улицах и в других узнаваемых местах.

mos.ru На каких площадках кинопарка «Москино» можно попасть в разные эпохи

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Сейчас здесь завершили первый этап развития — построили 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта мэра Москвы «Москва — город кино». В структуру кинокластера входит также киностудия имени М. Горького, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».