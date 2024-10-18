Ханты-Мансийск, 18 октября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске муж до смерти забил свою гражданскую жену, которая отказывалась писать на него заявление в полицию вопреки систематическим избиениям с несвойственной человеку жестокостью.

Соцсети

30-летняя Анна Н. проживала в квартире 40-летнего СергеяС. в ЖК «Набережный». 12 октября изверг в очередной раз избил подругу до такой степени, что прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти жизнь женщине.

Однако этот эпизод стал далеко не первым разом, когда Анна становилась жертвой Сергея. Помимо нередких заявлений соседей о том, что тиран регулярно прибегал к рукоприкладству в отношении своей женщины, резонансным случаем, о котором писали СМИ, стало зверское избиение Анны в ночь на 30 января в лифте многоквартирного дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Так, на распространившихся в Сети кадрах видно, как Сергей со всей силы наносит ногами удары по сожительнице, в том числе по голове женщины. Анна в этот момент лежит на полу кабины. Охваченная страхом и паникой, она не смеет пошевелиться и разве что прикрывается руками. Затем Сергей затаскивает её в лифт и продолжает издевательства уже там. Приятель тирана, который всё это время наблюдает за происходящим, несколько раз помогает Анне подняться, однако все её попытки встать на ноги заканчиваются серией ударов от Сергея, и женщина снова падает. В момент, когда Анна попыталась выбежать в подъезд, мужчина снова схватил свою жертву и принялся избивать её уже кулаками. Более того, на записи видно многочисленные гематомы на теле женщины, которые появились ещё до избиения в лифте.

При этом после случившегося Анна не стала писать заявление в полицию на своего сожителя. В правоохранительные органы обратились посторонние люди, а именно встревоженные соседи пары, которые на фоне происходящего стали переживать за безопасность своих детей.

«По факту избиения проводится проверка. Заявление находится у участкового. Он установил всех участников происшествия, а также пообщался с жертвой. Женщина не намерена добиваться наказания для мужчин, избивших её», — рассказали в пресс-службе управления МВД России по ХМАО-Югре.

Против Сергея было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, известно, что 1 февраля мужчину арестовали на двое суток по статье «Мелкое хулиганство».

«Гражданин … С. Н., находясь в общественном месте, громко выражался грубой нецензурной бранью, жестикулировал руками, кричал и пинал дверь, вел себя агрессивно и вызывающе, чем нарушил общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу», — говорится в тексте протокола.

Громкий инцидент с избиением Анны в лифте не стал для женщины поводом уйти от тирана. Несмотря на постоянное домашнее насилие и издевательства, она всё равно возвращалась к своему мужчине и отказывалась обращаться в правоохранительные органы за помощью. Возможно, такое решение Анна принимала из-за вечных обещаний Сергея, что он больше не тронет её.

«Она была моей соседкой. Много раз вызывала полицию, когда он избивал её. Полиция ничего не может сделать, так как она отказывалась писать заявление на него. Мы разговаривали с ней об этом. Мой муж разговаривал с её сожителем, тот обещал её больше не трогать. Уходить надо было конечно», — рассказала знакомая жертвы Анастасия Д.

История Анны тронула жителей Ханты-Мансийска. Некоторые расценили эту трагедию как напоминание о том, как важно обращать внимание на любое проявление домашнего насилия и реагировать на жестокость должным образом.

«Трагедия, с которой столкнулась Анна, — это не просто случай насилия, а стыдное проявление системной проблемы, о которой часто предпочитают не говорить. Каждый раз, когда СМИ сообщают о подобных случаях, мы, как общество, должны встать на защиту жертв, а не оставлять эту борьбу на усмотрение властей», — отмечается в сообщении, размещённом в Telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание с Анной состоялось 15 октября. Женщину похоронили на Восточном кладбище Ханты-Мансийска.