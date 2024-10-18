Санкт-Петербург, 18 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали 35 мигрантов в ходе профилактического рейда в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уточняется, что проверка проводилась в десятке садоводческих товариществ возле аэропорта Пулково и в ходе неё полицейские выявили свыше 400 мигрантов, большая часть из которых находится в России легально.

«Тем не менее у 35 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства. Они были доставлены в отделы полиции для административного расследования и привлечения к ответственности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе добавили, что совершивших самые грубые нарушения законодательства мигрантов могут выдворить из России и запретить им въезд на территорию страны несколько лет.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября в Туле задержали замначальника полиции по оперативной работе управления МВД России по Тульской области и начальника региональной наркополиции за организацию незаконной миграции. По информации следователей, с 2020 по 2024 год задержанные, входя в комиссию по выдаче квот на разрешение на временное проживание мигрантам, за деньги выдавали такие квоты.

Правительство России 16 октября утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, размер которой составил 5,5 тыс. разрешений. При этом в текущем году квота достигала 10 595 разрешений.