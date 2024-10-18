Москва, 18 октября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Журналисты ИА Регнум нашли биологического отца выброшенного в туалете турецкого аэропорта ребёнка. Им оказался 20-летний студент подмосковного колледжа Иван Л. (имя изменено). Во время отношений с будущей матерью своего малыша парень сильно избивал 18-летнюю Екатерину, что стало одной из причин расставания пары. Об этом ИА Регнум рассказали близкие друзья Екатерины.

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Известно, что между Катей и Ваней долгое время были серьезные отношения, молодые люди встречались и даже подумывали о создании семьи. Однако к концу 2023 года между возлюбленными начался разлад: парочка часто ссорилась, Иван стал поднимать руку на свою девушку.

«Бил он её регулярно. Катя очень переживала и хотела расстаться, но не решалась. И тут она познакомилась с Андреем. Он очень хороший и добрый парень. Он живёт в соседнем районе и ездил к Кате на электричке. Но они начали встречаться всего полгода назад, Андрей никак не может быть отцом ребёнка», — рассказала подруга Кати.

Нынешний парень Екатерины Андрей подтвердил ИА Регнум, что отношения начались лишь полгода назад, а значит, он не может быть биологическим отцом девочки. Молодой человек был шокирован новостью о поступке возлюбленной, однако твердо заявил, что расставаться с ней не намерен. При этом признавать новорожденную девочку своей Андрей не хочет.

Вечером 13 октября 18-летняя россиянка Екатерина Б. вместе с матерью Еленой Б. были задержаны в аэропорту Антальи во время прохождения паспортного контроля. За несколько минут до этого Катя родила в туалете аэропорта ребёнка, которого оставила в унитазе. Новорождённую девочку нашла уборщица и срочно вызвала охрану. Младенца удалось спасти, она находится под наблюдением медиков, и её жизни ничего не угрожает. Задержанная Катя заявила турецким правоохранителям, что не знала о собственной беременности.

16 октября турецкий суд арестовал Екатерину, ранее её мать 46-летняя Елена также была арестована. В отношении женщин ведется расследование. Ситуация находится под контролем Генерального консульства России в Анталье. Ведомство принимает меры по оформлению документов на ребенка.