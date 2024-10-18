Североморск, Мурманская область, 18 октября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» в рамках учений Северного флота произвёл выстрел крылатой ракетой «Калибр» по дальней береговой цели из Баренцева моря, сообщили 18 октября в Минобороны России.

Павел Львов/РИА Новости

«Практическая стрельба осуществлялась из акватории Баренцева моря крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции, находящейся на удалении более 1300 километров на боевом поле «Чижа» в Архангельской области», — сообщили в ведомстве.

Корабли Кольской флотилии и суда гидрографической службы Северного флота обеспечили закрытие района проведения ракетной стрельбы для гражданского судоходства и полётов авиации. Цель успешно поражена.

«Адмирал флота Касатонов» — многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22 350. Фрегаты этого проекта способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Они могут наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние более 1,5 тыс. километров.

В Северный флот входят также фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и фрегат «Адмирал Арсений Головко».

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов 12 октября проинспектировал объекты военной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область. Он побывал на пункте базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А». Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил главе ведомства о завершении реконструкции причального фронта для атомных подлодок проекта 955.

Белоусов поднялся на борт атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», где осмотрел места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами.