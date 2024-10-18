Суду предложат определять порядок общения детей с родителями при разводе
В ГД предложили суду определять порядок общения детей с родителями при разводе
Москва, 18 октября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от фрации «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил правительству изучить законопроект, согласно которому суд должен будет определять порядок общения детей с родителями при их разводе, сообщило 18 октября агентство «РИА Новости».
Предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса РФ положением, согласно которому при разводе семейной пары суд должен будет определить порядок общения несовершеннолетних детей с тем родителем, который будет жить отдельно.
Сейчас, если родители сами не договорились, как будет осуществляться общение ребёнка с родителем, который будет жить отдельно после развода, необходим отдельный судебный процесс, это занимает длительное время. В этот период может происходить отчуждение детей от проживающего отдельно родителя, говорится в пояснительной записке.
Если законопроект примут, не возникнет ситуации, когда родитель, с которым по суду после развода остаются несовершеннолетние дети, начнёт препятствовать их общению с другим родителем и ближайшими родственниками. В результате связь детей с обоими родителями и ближайшими родственниками не будет нарушаться после развода.
Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Госдума в I чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 млн рублей за публичную пропаганду отказа от рождения детей — чайлдфри. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение женщины отказаться от родов не подпадает под действие законопроекта о чайлдфри.
Ранее обозреватель ИА Регнум Пётр Акопов назвал чайлдфри философией коллективного самоубийства человечества. По его мнению, эта идеология ещё опаснее, чем ЛГБТ (международное движение, признанное в России экстремистским).