Москва, 18 октября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от фрации «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил правительству изучить законопроект, согласно которому суд должен будет определять порядок общения детей с родителями при их разводе, сообщило 18 октября агентство «РИА Новости».

Ute Grabowsky/photothek.net/Global Look Press

Предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса РФ положением, согласно которому при разводе семейной пары суд должен будет определить порядок общения несовершеннолетних детей с тем родителем, который будет жить отдельно.

Сейчас, если родители сами не договорились, как будет осуществляться общение ребёнка с родителем, который будет жить отдельно после развода, необходим отдельный судебный процесс, это занимает длительное время. В этот период может происходить отчуждение детей от проживающего отдельно родителя, говорится в пояснительной записке.

Если законопроект примут, не возникнет ситуации, когда родитель, с которым по суду после развода остаются несовершеннолетние дети, начнёт препятствовать их общению с другим родителем и ближайшими родственниками. В результате связь детей с обоими родителями и ближайшими родственниками не будет нарушаться после развода.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Госдума в I чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 млн рублей за публичную пропаганду отказа от рождения детей — чайлдфри. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение женщины отказаться от родов не подпадает под действие законопроекта о чайлдфри.

Ранее обозреватель ИА Регнум Пётр Акопов назвал чайлдфри философией коллективного самоубийства человечества. По его мнению, эта идеология ещё опаснее, чем ЛГБТ (международное движение, признанное в России экстремистским).