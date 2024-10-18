Москва, 18 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников пожаловался на неуважительные комментарии и удалил свой недавно созданный Telegram-канал «Вопросы доктору». Об этом он сообщил 18 октября в своём основном Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Трефилов

По словам Мясникова, подписчики устроили «бардак и неразбериху».

«Я тут посмотрел все смс на новом канале «Спросите доктора» <…> 70% там просто неуважительных комментариев. То коротко отвечаю, то админа им подавай, то ещё что. Удаляю канал и закрываю тему», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в мае девушка, запустившая в русскоязычном сегменте Х (бывш. Twitter) мем про мужчину из Брянской области по имени Евгений, посетовала, что после публикации её начали травить в Сети. Ранее она опубликовала пост, в котором пожаловалась на приложения для знакомств и приложила скриншот анкеты мужчины по имени Евгений с не самой модельной, на её личный взгляд, внешностью. Через некоторое время пользователи возмутились таким хамским поведением девушки и стали писать, что подобным образом оскорблять незнакомых людей недопустимо.