Москва, 18 октября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко подозревают в особо крупной взятке. Об этом 18 октября сообщается на сайте Басманного суда Москвы.

Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Александр Петроченко

«Петроченко проходит по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Басманный суд в Москве избрал меру пресечения для Петроченко в виде заключения под стражу. Экс-заместитель главы региона останется под арестом до 14 декабря 2024 года.

Сотрудники ФСБ 19 сентября начали проверку в отношении Петроченко. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что он является инициатором проверки, добавив, что закон нельзя нарушать никому, вне зависимости от статуса.

Петроченко занимал должность замглавы Брянской области с лета 2023 года, а с апреля 2022 года был врио заместителя губернатора. На этом посту он занимался курированием госзакупок и деятельности государственной жилищной инспекции. Перед этим (с января 2019 года) Петроченко был главой департамента региональной безопасности Брянской области.