Дзержинск, Нижегородская область, 18 октября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» открылся 17 октября в городе Дзержинске Нижегородской области. Он был возведен в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Торжественное открытие центра состоялось в рамках форума «Россия — спортивная держава». Из Уфы, где проходит форум, объект наряду с другими спортивными комплексами в других регионах страны в формате телемоста открыл президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Нижегородской области В Нижегородской области открыли региональный центр адаптивных видов спорта

«Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов — и взрослых, и детей, и молодёжи, — выбирало для себя эти ценности, — заявил Владимир Путин. — Чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Всё это напрямую определяет качество и продолжительность жизни, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит, и силу, суверенитет страны». Глава государства призвал повышать доступность массового спорта и создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов, в том числе по адаптивным видам спорта.

kremlin.ru Нижегородский региональный центр адаптивных видов спорта в формате телемоста открыл президент РФ Владимир Путин

В церемонии открытия центра приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и спортсмены-паралимпийцы из Дзержинска Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов, а также трехкратный паралимпийский чемпион Дмитрий Кокарев.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что региональный центр адаптивных видов спорта является уникальным объектом по подготовке спортсменов по паралимпийским, сурдлимпийским и адаптивным видам спорта. В России всего несколько подобных специализированных учреждений. «Мы гордимся, что наш комплекс не только самый новый в стране, но и самый универсальный, — заявил губернатор. — Здесь есть бассейн, лед, игровые спортивные залы, медицинско-восстановительный центр. Сотрудничаем с фондом «Защитники Отечества». Сейчас уже общался в бассейне с участниками специальной военной операции. Также уже проработали проведение целого ряда чемпионатов России в следующие годы в этом комплексе и даже международных соревнований».

Общая площадь здания центра — более 18 тыс. кв. м. В нем есть универсальный зал, ледовая арена со специализированными прозрачными бортами и увеличенными по ширине скамейками запасных для занятий и проведения соревнований по следж-хоккею, большой 25-метровый бассейн на шесть дорожек, малый бассейн для обучения плаванию, в том числе для детей до семи лет, а также терапевтическая ванна для проведения специализированных занятий, зал пауэрлифтинга, фитнес-зал, два зала «сухого» плавания, спортзалы со специальными тренажерами для спортсменов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, футбольное поле с искусственным покрытием, подходящее для проведения соревнований по футболу слепых.

На территории комплекса есть большой медико-восстановительный центр, где спортсмены на этапе спортивной подготовки смогут проходить необходимые восстановительные процедуры, а также получать фармакологическую и психологическую поддержку. При этом в центре будут организованы занятия не только для спортсменов с инвалидностью, но и для участников СВО, а также для всех желающих. На всей территории центра адаптивных видов спорта, в том числе в большом бассейне, реализовано безбарьерное пространство для маломобильных граждан, слабовидящих и слабослышащих посетителей. Для удобного перемещения по комплексу будут функционировать четыре лифта.

Пресс-служба правительства Нижегородской области В Нижегородской области открыли региональный центр адаптивных видов спорта

«Центр адаптивных видов спорта в Нижегородской области — это мечта многих паралимпийцев, а его появление в нашем родном Дзержинске — настоящий подарок для каждого из нас», — отметил трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин.

Новый спортивный центр аккумулирует весь адаптивный спорт в регионе и будет оказывать методологическую поддержку для развития этого направления в муниципалитетах Нижегородской области. Здесь планируется организовать тренировочный процесс по легкой атлетике, плаванию, бочче, пауэрлифтингу, волейболу сидя, настольному теннису, теннису на колясках, стрельбе (электронное оружие), следж-хоккею, регби на колясках, баскетболу на колясках, фехтованию на колясках и бадминтону; небазовым — футболу 7*7, армрестлингу, дартсу, шоу-дан и голболу. Кроме адаптивного спорта, учреждение будет развивать футбол, плавание, настольный теннис, фигурное катание на коньках, баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол, чирлидинг.