Вашингтон, 18 октября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Осуществившие ликвидацию главы палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ожидали, что могут с ним встретиться. Об этом вечером 17 октября сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

John Minchillo/AP/TASS Яхья Синвар

«Бойцы, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью группы, обучавшейся на командиров отделений», — говорится в публикации.

Уточняется, что израильские военные в ходе патрулирования на юге сектора Газа вступили в перестрелку с бойцами ХАМАС и при поддержке дронов уничтожили часть здания, в которой укрывалось несколько вооружённых членов движения.

При этом, когда пыль от взрывов рассеялась, военные ЦАХАЛ при осмотре здания нашли тело, «поразительно похожее» на человека, «которого они не ожидали найти» — убитым оказался лидер ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября ЦАХАЛ заявила об операции, в ходе которой мог быть ликвидирован лидер ХАМАС. Позднее военные Израиля эту информацию подтвердили по результатам проведённой экспертизы ДНК.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что сотрудники американских спецслужб и разведки в течение последнего года взаимодействовали с Израилем в операциях по ликвидации представителей руководства ХАМАС. Действующий президент США Джо Байден отметил, что представители США и Израиля по его поручению «работали бок о бок» над обнаружением Синвара.

Американское издание The Washington Post 17 октября сообщило, что ЦАХАЛ убийством лидера ХАМАС, скорее всего, лишь усугубила ситуацию и создала новые трудности на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Отмечалось, что теперь возник вопрос, придёт ли на замену Синвару человек, способный вести переговоры.