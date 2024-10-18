Москва, 18 октября, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В зимний сезон турпоток по России по может составить 33 млн поездок, заявил 18 октября министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Артур Лебедев/РИА Новости

«Мы прогнозируем турпоток на ноябрь–март в районе 33 млн поездок, что на 4 млн больше, чем в прошлом году», — сообщил Решетников на всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что с мая по сентябрь туристы совершили по России 35 млн поездок.Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего туристов отправлялись на отдых в Краснодарский край и Москву. Каждое из этих направлений приняло более 3 млн туристов. На 20% вырос турпоток в Санкт-Петербург: за летний сезон город посетили 2,5 млн человек. В Крыму отдохнул 1 млн туристов.