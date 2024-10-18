* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 октября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента. Об этом 18 октября рассказал представитель суда.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Административный истец: Курбангалеева Ф. Р., административный ответчик: Минюст РФ», — процитировало слова представителя суда «РИА Новости».

При этом дату судебного заседания пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Курбангалееву объявили в международный розыск за распространение фейков об армии России. Она является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении ложной информации о ВС РФ. В мае в отношении экс-телеведущей и иных неустановленных лиц возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205-2 и пункту «д» части 2 статьи 207-3 УК РФ.

Замоскворецкий суд Москвы заочно избрал Курбангалеевой меру пресечения в виде заключения под стражу. В июне её внесли в реестр иностранных агентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В 2007–2014 годах журналистка вела программу «Вести» телеканала «Россия 1» и с 2018 года работала в Праге. После начала спецоперации в феврале 2022 года постоянно проживает в Чехии.