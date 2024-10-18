Курск, 18 октября, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Бойцы штурмовых групп Воздушно-десантных войск (ВДВ) России учатся использовать кроссовые мотоциклы для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в курском приграничье, сообщили 18 октября в пресс-службе Министерство обороны РФ.

РИА Новости

Подготовка осуществляется на полигонах в тыловом районе, где военнослужащих тренируют опытные инструкторы. Десантники отрабатывают действия в составе отделений, а также в связке по два или три человека.

Они осваивают наступательные бои с захватом «опорников» и оборонительные операции по удержанию своих позиций. В Минобороны подчеркнули, что практика применения кроссовых мотоциклов полностью оправдала себя, поскольку использование этих транспортных средств позволяет бойцам использовать эффект неожиданности.

Кроме того, высокая скорость, которая достигается с помощью мотоциклов, мешает ВСУ наводить артиллерию или использовать ударные беспилотники против быстро движущихся российских военных. Бойцы рассказали, что такие транспортные средства помогают им добиваться высокой маневренности.

Как сообщало ИА Регнум, мае появились кадры с одного из направлений спецоперации, на которых видно, как российский военнослужащий едет на электросамокате по дороге мимо разбитой техники и разрушенных зданий.

В июле министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российских военных будут обучать управлению квадроциклами. Он уточнил, что багги и квадроциклы востребованы и для доставки боеприпасов, довольствия и эвакуации раненых солдат.