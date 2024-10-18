Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. В штреке №3 рудника АО «Быстринская горная компания» в Камчатском крае, где погибли три человека, обрушения породы не было. Об этом 18 октября сообщил генеральный директор компании Александр Денебаев.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Обрушения породы нет, что случилось, что послужило причиной гибели людей, пока неизвестно», — сообщил он в беседе с ТАСС.

По словам Денебаева, в настоящее время продолжается расследование инцидента. На месте ЧП приостановлена работа, но сам рудник продолжает функционировать.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что в штреке №3 рудника «Кумроч» в Усть-Камчатском районе произошло обрушение породы, в результате чего погибли три человека. К поисковым работам привлекли нештатную военизированную горноспасательную команду. Тела погибших подняли на поверхность.

Следственным управлением СК России по Камчатскому краю по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).