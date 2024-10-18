Москва, 18 октября, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Московский суд наложил обеспечительные меры на все активы, принадлежащие или имеющие отношение к блогеру Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Её обвиняют в особо крупном мошенничестве с ущербом в размере более 2,2 млрд рублей. Битмама находится под арестом.

«Все установленные во время предварительного следствия активы, банковские счета и недвижимость, принадлежащие или имеющие хоть какое-то отношение к Федякиной, арестованы столичным судом», — сказал источник, слова которого приводит ТАСС.

Обеспечительные меры наложены для дальнейшего погашения ущерба потерпевшим или оплаты возможного штрафа.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января суд принял решение, что Валерия Федякина останется под арестом, несмотря на недавние роды в следственном изоляторе. Апелляционную жалобу об изменении меры пресечения подавали её адвокаты.

Полицейские задержали Битмаму в сентябре 2023 года. Её отправили под стражу в связи с подозрением в мошеннических действиях. В январе она родила ребёнка. В следственном изоляторе «Печатники», по данным «Известий», ей выделили отдельную камеру для пребывания с младенцем.

По версии следствия, Федякина выводила наличные деньги за рубеж путём обмена на криптовалюту. Блогера обвиняют в хищении у инвестора 6,7 млрд рублей. Сама Битмама вину не признаёт.