Минск, 18 октября, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Семья с 10 детьми, проживавшая в Риге, вынужденно бежала из страны из-за дискриминационной политики латвийский властей в отношении русскоязычного населения. Об этом 17 октября сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Иван Шилов ИА Регнум Латвия русские дети

«Многодетная русскоязычная семья Морозовых из Риги приехала в Беларусь. Границу супруги и их 10 детей пересекли минувшей ночью, воспользовавшись безвизовым режимом», — сообщил телеканал.

Как рассказали члены семьи, в Латвии их лишили ряда льгот для многодетных семей, а родителям поступали угрозы лишения родительских прав. В связи с давлением со стороны властей семья записала обращение к президентам России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко.

В ближайшее время состоится ещё один переезд, в Россию. Многодетная семья приняла решение начать новую жизнь в Смоленской области, где проживали их предки. Содействие в этом семье оказывает российский фонд поддержки и помощи, уточняет телеканал «Беларусь 1».

Как передавало ИА Регнум, 21 августа глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что власти выдворили троих россиян, не получивших постоянного вида на жительство. По её словам, в девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении. При этом ещё 1500 россиян, у которых истёк срок действия ВНЖ, добровольно уехали из страны.

В мае в Министерстве иностранных дел России сообщили, что почти тысяче россиян пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подчёркивала, что решение властей Латвии отказаться от преподавания русского языка в школах как второго иностранного является примером неприкрытой русофобии и дискриминации. При этом она отмечала, что в Латвии русским языком ежедневно пользуются около 40% населения страны.