Москва, 18 октября, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Слова нового генсека НАТО Марка Рютте об убитом главе политбюро палестинского движения ХАМАС Яхье Синвара показывают, что на Западе всё еще сильны «рефлексы каннибализма». Об этом написала 17 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Ранее Рютте заявил, что не станет переживать, если гибель Синвара подтвердится.

«Рефлексы каннибализма, как мы видим, всё ещё сильны», — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что её не удивляет высказывание руководителя Североатлантического альянса. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Рютте ранее возглавлял правительство Нидерландов — страны, в которой в 1672 году премьер-министр королевства Ян де Витт, а также его брат Корнелис были убиты толпой и стали жертвами каннибалов.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели Яхьи Синвара стало известно 17 октября после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному из районов на юге сектора Газа. Позднее израильские военные и премьер-министр еврейского Биньямин Нетаньяху подтвердили информацию о смерти главы политбюро ХАМАС.

Белый дом выпустил заявление президента США Джо Байдена, который отметил, что Вашингтон приветствует гибель Синвара. Американский лидер отметил, что, по его поручению, представители Соединённых Штатов и Израиля «работали бок о бок» над обнаружением Синвара.

ЦАХАЛ опубликовала кадры, снятые с беспилотного летательного аппарата, на которых, как утверждает израильская сторона, запечатлён глава политбюро ХАМАС незадолго до его гибели.