Палестина, 18 октября, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры, снятые с беспилотного летательного аппарата, на которых, как утверждается, запечатлён глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар за несколько минут то его гибели. Соответствующий видеоматериал опубликован 17 октября на официальном сайте израильского министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Прилагается видеозапись с беспилотника Армии обороны Израиля, на которой запечатлён Яхья Синвар за несколько мгновений до его ликвидации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923504" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с беспилотника ЦАХАЛ, на которых запечатлён Яхья Синвар

Минобороны Израиля распространило кадры спустя несколько часов после того, как заявило о завершении процесса идентификации.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября ЦАХАЛ сообщила о проведении операции в Рафахе на юге сектора Газа, в результате которого, вероятно, ликвидирован Яхья Синвар. Позднее эту информацию подтвердили израильские военные, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сообщалось, что гибель лидера ХАМАС подтвердили после анализа ДНК с использованием стоматологических карт, сделанных во время тюремного заключения Синвара в Израиле.

Согласно заявлению минобороны Израиля, боестолкновение, в ходе которого был ликвидирован лидер палестинского движения, началось 16 октября. Яхья Синвар погиб в результате обрушения конструкций здания, которое обстреляли из танка Merkava MK4 и гранатомёта Matador. Спустя некоторое время израильские военные обследовали здание с помощью беспилотного летательного аппарата.

В конце июля во время израильской ракетной атаки в Тегеране погиб экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает убийство Хании, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов назвал это убийство политическим и подчеркнул, что оно приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.