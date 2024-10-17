Черкассы, Украина, 18 октября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек оказались в больнице после силового захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине, сообщил 17 октября синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на медицинскую службу.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

Ранее стало известно, что в Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ и распылили перцовые баллончики. Нападавшие также похитили более $60 тысяч, которые верующие собирали на колокол и реставрацию собора.

Всего, по данным городской службы экстренной медицинской помощи, в ходе захвата храма пострадали как минимум 26 человек. В основном люди получили ожоги слизистых от газовых баллончиков. Кроме того, у некоторых пострадавших врачи выявили переломы.

Как сообщало ИА Регнум, после захвата собора в Черкассах митрополит Черкасский и Каневский Феодосий попал в больницу.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриарха Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал нападение на храм УПЦ вопиющим актом терроризма. Он отметил, что преследования в отношении УПЦ усиливаются и приобретают всё более ожесточенные формы.