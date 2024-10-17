Орел, 17 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 17 октября в ходе отражения массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Орловской области ещё семь воздушных целей. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Mil.ru

«Ещё семь БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — сообщил губернатор Орловской области в своём Telegram-канале.

Клычков добавил, что на местах падения фрагментов уничтоженных БПЛА работают оперативные службы. По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, ранее в течение суток российские военные уничтожили над территорией Орловской области пять вражеских беспилотников. По данным Министерства обороны России, украинские БПЛА сбиты в период с 13:50 по 14:30 по местному времени (совпадает с мск). До этого Андрей Клычков информировал о ещё трёх дронах, обезвреженных над территорией региона.