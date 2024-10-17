Берлин, 17 октября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Управляемые ракеты AIM-9L пообещала поставить Украине Германия. Информация о запланированной поставке размещена на официальном сайте правительства ФРГ.

Flickr / U. S. Pacific Fleet

«Услуги военной поддержки в стадии подготовки/реализации: управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder», — уточняется в сообщении.

Кроме того, Германия планирует поставить Украине 4000 ударных беспилотников, 361 разведывательный БПЛА Songbird, две радиолокационные станции TRML-4D и 42 тысячи снарядов калибра 40 миллиметров. Также Киеву передадут боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM и 3 тысячи пистолетов SFP9.

Часть пакета уже подготовлена к передаче ВСУ, часть — ещё в стадии подготовки к передаче.

Отмечается, что правительство ФРГ воздерживается от предоставления более полной информации по поставкам из соображений безопасности. В частности, данные о порядке и сроках поставок не разглашаются до тех пор, пока не произойдет передача.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, он надеется переубедить канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросах передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus и вступлении в НАТО.

21 сентября Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Берлином ВСУ немецких крылатых ракет Taurus с дальностью полёта около 500 км. Он подчеркнул, что он будет продолжать придерживаться такой позиции в этом вопросе, отметив необходимость изучить возможности мирного разрешения украинского конфликта.

16 октября Шольц заявил, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. Он также высказался за проведение мирной конференции по украинскому вопросу и призвал к приглашению России на такое мероприятие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут восстановиться и нормализоваться, но подчеркнул, что в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны. При этом 5 июня президент России Путин не исключил, что отношения между РФ и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкого оружия Украине.