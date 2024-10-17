Москва, 17 октября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Вопиющий акт терроризма представляют собой действия раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ) и поддержавших их радикалов, захвативших собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриарха Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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«Мы считаем, что действия раскольников, которых поддержали экстремисты и, как некоторые утверждают, еще и языческие организации, это вопиющий акт терроризма. И он свидетельствует о том, что преследования Украинского православной церкви на Украине усиливаются, приобретают всё более ожесточенные формы», — сказал он.

Зампредседателя Синодального отдела отметил, что захват, в ходе которого велась стрельба и распылялись балончики с газом, происходил при полном попустительстве со стороны киевского режима. Кипшидзе подчеркнул, что УПЦ превратили в цель для травли только из-за её желания сохранить свою идентичность.

«Конечно, нет никаких слов, чтобы передать тот уровень цинизма, который сейчас возобладал на Западе, где также попустительствуют уничтожению Украинской православной церкви, и сделали её мишенью только за то, что она хочет сохранить свою духовную и культурную идентичность, сохранить свою религиозную традицию, своё право исповедовать веру так, как они (верующие) этого хотят, не подвергаясь давлению кого бы то ни было», — подчеркнул представитель РПЦ.

Кипшидзе уточнил, что Киев пытается обвинить УПЦ в политической деятельности на Украине, что является ложью.

«Украинские власти использует лживый тезис о том, что Украинская православная церковь является будто бы чуть ли не пророссийской силой в украинском обществе и представляет якобы для них какую-то угрозу. Это всё совершеннейшие выдумки, потому что Украинская православная церковь была и остается вне политики. Она не выполняет никаких политических заказов или целей, которые ей приписывают власти», — пояснил он.

По словам Кипшидзе, от гонений на церковь страдают простые люди, над которыми совершается насилие. Он выразил уверенность, что те, кто притесняет верующих, упивается своей безнаказанностью на Украине, получат по заслугам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября депутат Верховной рады Артём Дмитрук, уехавший с Украины, проинформировал, что в Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ и распылили перцовые баллончики. Кроме того, налётчики похитили более 60 тысяч долларов, которые прихожане собирали на колокол и реставрацию храма.

После захвата вооружёнными лицами кафедрального собора Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах митрополита Черкасского и Каневского Феодосия госпитализировали.