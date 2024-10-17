Уфа, 17 октября, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Возвращение в олимпийское движение, а также восстановление в правах российских атлетов является основной задачей Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 17 октября заявил глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Возвращение в олимпийское движение… восстановление в правах всех наших спортсменов, это однозначно тот курс, с которого мы не сойдём. Соблюдение Олимпийской хартии, разделение олимпийских ценностей, это наша основная задача», — указал он в беседе с журналистами.

По словам Дегтярёва, Министерство спорта и ОКР готовы к соответствующему диалогу с представителями Международного олимпийского комитета (МОК), для этот существуют необходимые каналы связи.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября глава ОКР Станислав Поздняков объявил, что уходит в отставку. По его словам, в сложившейся ситуации смена лидера и команды в организации необходима для укрепления российского олимпийского движения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что деятельность Позднякова за время работы главой ОКР пришлась на кризисный период. На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта 17 октября президент РФ Владимир Путинвыразил благодарность Позднякову за проделанную работу. Также глава государства заявил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры министра спорта России Дегтярёва на пост главы ОКР.