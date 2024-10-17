Москва, 17 октября, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 17 октября на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта выразил благодарность Станиславу Позднякова за работу на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Хочу поблагодарить Станислава Алексеевича за ту работу, которая была им проделана в качестве президента Национального олимпийского комитета», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Станислав Поздняков объявил, что уходит в отставку с поста главы ОКР. Он пояснил, что смена лидера и команды в организации требуется для укрепления российского олимпийского движения. Поздняков также подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, необходима оптимизация и централизация управления в сфере спорта высших достижений.

16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Станислав Поздняков многое сделал за время своей работы главой ОКР, и ему пришлось действовать в кризисный период. 17 октября Путин заявил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры министра спорта РФ Михаила Дегтярёва на пост руководителя Олимпийского комитета России.