Москва, 17 октября, 2024, 22:09 — ИА Регнум. В Москве на площадке технопарка «Сколково» открылся федеральный форум «Производительность 360», на котором около 2 тыс. представителей бизнеса и органов власти подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» и обсудили дальнейшие мероприятия по росту эффективности экономики. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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В ходе форума замглавы администрации президента Максим Орешкин отметил, что нацпроект «Производительность труда» внёс большой вклад в развитие экономики.

«Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модным. Главное достижение — что эта идеология пошла в массы и вышла за пределы сектора производственных предприятий, она ушла в сферу услуг и в бюджетную сферу», — сказал он.

Орешкин отметил, что повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса и предоставления качественных услуг.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что необходимо переходить от работы с конкретными предприятиями к отраслевым решениям, поэтому создаются центры компетенции в ключевых отраслях.

«Что важно, нам за последние полгода удалось существенно вернуть в повестку отраслевые ведомства. Коллеги тоже понимают, что только через производительность можно решить множество вопросов и ускорить экономическое развитие», — сообщил министр.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в регионе государственный подход к повышению производительности труда принёс неожиданные результаты.

«Были сомнения, ведь в большинстве случаев как раз бизнес показывает лучшие практики конкурентоспособности и адаптации к новым условиям. Но экономический эффект проекта «Производительность труда» в Ленобласти для предприятий только по пилотным потокам составил более 1 млрд рублей, для региона каждый вложенный рубль принёс три рубля налогов. В Ленинградской области проект уже шагнул из бизнеса в учреждения социальной сферы и будет развиваться», — сообщил глава региона.

Генеральный директор «Федерального центра компетенций» Николай Соломон обратил внимание на то, что бережливое производство помогает компаниям преодолеть ситуацию на рынке труда. Он привёл в качестве примера одно из фармацевтических предприятий, где с помощью удалось в два раза увеличить выработку лекарств и одновременно высвободить 10% сотрудников, которых компания перевела на другие производственные участки.

Решетников также призвал бизнес к участию в процессах стыковки кадров из колледжей и вузов с потребностями своих предприятий.

Как ранее передавало ИА Регнум, Орешкин во время выступления на форуме «Производительность 360» заявил, что дешёвого труда в российской экономике не будет, зарплаты продолжат расти, поэтому нужно повышать управленческие компетенции персонала и производительность труда.

Он отметил, что в условиях роста зарплат предприятиям придётся повышать производительность труда, это единственный способ сохранить рентабельность. Необходимо инвестировать в технологическое развитие, внедрять программы автоматизации и искусственный интеллект, добавил замглавы администрации президента.