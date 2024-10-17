Уфа, 17 октября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры министра спорта РФ Михаила Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

ТАСС/Александр Рюмин

На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Уфе президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярёва на пост главы ОКР. В свою очередь министр сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру.

«В целом, я поддерживаю», — сказал Путин.

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