Уфа, 17 октября, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Россия была и остаётся сторонником принципов чистого и честного спорта. Об этом 17 октября заявил президент России Владимир Путин, подняв тему допинга на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

«Здоровье атлетов, тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок, должно быть защищено», — подчеркнул он.

Путин также призвал активно внедрять в развитие спорта передовые научные разработки и предоставлять для этого необходимые ресурсы. Он также заявил о необходимости открыть национальный центр спорта, который будет сотрудничать Российской академией наук и Федеральным медико-биологическим агентством.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 октября также заявил, что необходимо скорректировать деятельность Олимпийского комитета России. Он отметил важность наращивания усилий организации для международного сотрудничества, несмотря на возникшие проблемы.

Президент также заявил, что нужно расширить полномочия Министерства спорта. На ведомство возлагается задача по координации совместной работы органов власти, государственных организаций и бизнеса.