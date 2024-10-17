Уфа, 17 октября, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Полномочия Министерства спорта необходимо расширить. Об этом 17 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

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«Координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимая в современных условиях мера и очень большая ответственность», — сказал Путин.

Он поручил правительству внести изменения в законодательство в части расширения полномочий Минспорта, проработать и актуализировать требования к деятельности спортивных и физкультурных организаций.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что в России необходимо совершенствовать систему управления спортом, а ресурсы государства и общества должны работать на достижение национальных целей развития.

Глава государства подчеркнул, что нужно создать эффективный контроль работы спортивных объектов, чтобы в нём не было бюрократических барьеров. Модернизации этой инфраструктуры поможет единая база данных всех спортивных организаций, отметил он.

Путин 17 октября прибыл в Уфу с рабочей поездкой. В городе начал работу международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

В ходе рабочей поездки в Уфу Путин посетил Центр фехтования. Глава государства осмотрел несколько залов, где идут тренировки. Также он отметил, что в России будет возводиться не менее 350 спортивных объектов ежегодно, на эти нужды государство в ближайшие шесть лет направит 65 млрд рублей.