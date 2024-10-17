Уфа, 17 октября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррективах. Об этом 17 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

Павел Бедняков/ РИА Новости

«В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнёрами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодёжи», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что уходит с поста главы организации. Он объяснил это тем, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, нужна смена руководства комитета для укрепления олимпийского движения в РФ. Его заявление об отставке рассмотрят 7 ноября.

Путин 17 октября прибыл в Уфу с рабочей поездкой. В городе начал работу международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

В ходе рабочей поездки в Уфу Путин посетил Центр фехтования. Глава государства осмотрел несколько залов, где идут тренировки. Также он отметил, что в России будет возводиться не менее 350 спортивных объектов ежегодно, на эти нужды государство в ближайшие шесть лет направит 65 млрд рублей.