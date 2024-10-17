* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ

Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Американская корпорация Meta (деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ) уволила несколько десятков сотрудников из-за нецелевого использования купонов на питание. Об этом 17 октября сообщила газета Financial Times.

Rabizo Anatolii / Global Look Press

Как утверждается в материале, уволенные сотрудники использовали 25-долларовые купоны, которые выдавала им компания, для покупки патчей от прыщей, стирального порошка, посуды и других товаров для дома.

По данным FT, увольнения коснулись сотрудников Meta из Лос-Анджелеса.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября международная IT-ABBYY за один день уволила почти всех российских работников. По словам одной из сотрудниц, сначала это коснулось кипрского офиса, потом сербского, потом офиса в Венгрии. В компании объяснили своё решение «модернизацией бизнеса». По словам представителя компании, ABBYY пересмотрела ключевые операционные функции, многие из которых находились в определённых регионах, включая финансы, бухгалтерский учёт, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки.