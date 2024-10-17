Москва, 17 октября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В бывшей промзоне Калошино в рамках реорганизации возведут 20 объектов образования. Об этом 17 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По его словам, в промзоне реализуют пять утвержденных проектов планировки территории. Правообладатели развивают ещё четыре площадки.

«В ходе редевелопмента бывшей промзоны Калошино на территории площадью 256 га планируется построить более 4 млн кв. м недвижимости. В том числе предусмотрено возведение 20 образовательных объектов более чем на 3,5 тыс. дошкольных и свыше 5,6 тыс. школьных мест», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на территории Калошино уже возведены частные детский сад на 175 мест и школа на 400 мест в составе одного жилого комплекса и детский сад на 275 мест в другом ЖК. Также введен в эксплуатацию частный встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест.

По словам председателя столичного Комитета государственного строительного надзора Антона Слободчикова, на территории бывшей промзоны ведётся строительство школы на 600 мест на Тюменской улице и трёх детсадов, суммарно рассчитанных на 650 мест, на Амурской улице, Открытом шоссе и улице Николая Химушина. На каждой из строек проходят выездные проверки по оценке качества работ и материалов.

Как сообщало ИА Регнум, на северо-востоке столицы возводят три образовательных объекта по договорам участия девелоперов в развитии инфраструктуры застраиваемой территории столицы. В Марьиной Роще появится образовательный объект на 650 мест. В Останкинском районе построят детский сад на 200 мест и школу на 825 учеников. Работы по возведению зданий планируется завершить в 2025 году. После завершения строительства девелоперы передадут объекты в собственность города.