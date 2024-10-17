Москва, 17 октября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил 17 октября, что в ближайшем будущем намерен вручить в Кремле государственные награды российским спортсменам, принимавшим участие в Паралимпиаде в Париже.

paralymp.ru

«Чуть позже в московском Кремле с огромным удовольствием и гордостью вручу им заслуженные государственные награды», — сказал Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени».

Путин также сообщил, что Россия гордится своими паралимпийцами, которые побеждают и становятся призёрами на всех международных соревнованиях. Он добавил, что российские паралимпийцы на Играх в Париже, несмотря на ограничения и жёсткое психологическое давление, вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта и доказали, что никому не уступят по упорству, крепости духа и характера.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 октября прибыл в Уфу с рабочей поездкой. В городе начал работу международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В его рамках состоятся пленарное заседание и десятки различных мероприятий на восьми площадках, в которых примут участие порядка 5 тыс. гостей из 100 стран мира.

В тот же день Путин по видеосвязи открыл шесть спортивных объектов в регионах РФ. Так, в Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в ещё одном городе в Башкирии Нефтекамске — спорткомплекс «Амфибия», в Перми — многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», в Дзержинске Нижегородской области — региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.