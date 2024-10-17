Москва, 17 октября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Столичные реставраторы восстановили внутренне убранство вагона метро с восемью дверями, выпущенного в 1927 году. Об этом 17 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Всего с конвейера вышли порядка 120 таких экземпляров подвижного состава. На данный момент подобных вагонов больше нет. Отреставрированный экземпляр — единственный в мире

«Увидеть экспонат можно будет в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, которая откроется в на Новорязанской улице (дом 27)», — привёл слова Ликсутова официальный портал мэра Москвы.

Вагон стал первым экспонатом, размещённым на минус первом уровне бывшего гаража грузовых автомобилей архитектора на этапе реставрации здания. До открытия площадки вагон В будет находиться под защитным кофром.

По словам директора музея Оксаны Бондаренко, это один из самых интересных экспонатов коллекции. Метровагон эксплуатировали на линии С Берлинского метрополитена. 2 мая 1945 года в числе прочих он оказался затопленным в тоннеле. По окончании войны поступил на работу в столичное метро. С 1968 года в качестве хозяйственного помещения на запасных путях депо.

Перед началом реставрации специалисты изучили часть архивов Берлинского метрополитена и другие источники для представления о внутреннем убранстве вагона. Для отделки использовали материалы, близкие к историческим. Например, осветительные приборы воссоздали по единственному уцелевшему оригинальному плафону. Недостающие ручки и светильники по оставшимся образцам отлили из бронзы. Для сидений постарались подобрать подходящий оттенок кожи и толщину ткани.

Отдельно реставраторам пришлось потрудиться над восстановлением панелей, найденных под более поздними слоями обшивки. В процессе нашлись артефакты такие, как табличка и схема берлинского метро.

Руководитель управления учета и хранения Музея транспорта Москвы Вячеслав Курицын отметил, что значительная часть аутентичного интерьера вагона В была выполнена из ценных пород дерева — березы, дуба и вяза. Восстановление такого рода деталей схоже с реставрацией картины — снимая слой за слоем приближаешься к замыслу художника.

Реставраторам ещё предстоит восстановить перегородку и кабину машиниста, изготовить стёкла для фонаря на крыше.