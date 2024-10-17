Москва, 17 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Московская инжиниринговая компания по госконтракту капитально ремонтирует одно из крупнейших предприятий энергетики Донбасса. Об этом 17 октября сообщил официальный портал мэра Москвы.

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

«У компании 20-летний опыт реализованных проектов разного уровня сложности. Её специалисты возводят, реконструируют, ремонтируют и модернизируют сооружения и объекты по всей России. Предприятие имеет мощную проектно-производственную базу и использует современные технологии», — указано в материале.

Московский гарантийный фонд предоставил поручительство в размере 52,5 млн рублей (70% от суммы банковской гарантии) о возврате аванса по госконтракту на выполнение капремонта объекта энергогенерации.

Фонд помогает решить проблему нехватки собственного залогового обеспечения, предлагая поручительства по кредиту, банковской гарантии, аккредитиву, лизингу и факторингу в размере до 70% сделки, но не более 100 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре, московские специалисты обустроили несколько общегородских пространств в Луганске и Донецке. В 2024 году коммунальщики выполнили ряд работ, направленных на благоустройства и озеленение скверов в центре Луганска. В Донецке также прошли работы по благоустройству общественных пространств. Коммунальщики обустроили парк.