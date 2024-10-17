Москва, 17 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Правоохранители задержали подозреваемого в хищении 40 млн рублей главу компании «ТРВ-инжиниринг» Михаила Колесникова, которая снабжает российскую корпорацию оборонно-промышленного комплекса «Тактическое ракетное вооружение». Об этом 17 октября сообщило «РИА Новости».

Petrov Sergey/Global Look Press

«Колесников от лица «ТРВ-инжиниринг» заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 млн рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи», — процитировало издание представителя правоохранительных органов.

По данным агентства, против главы компании возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Бизнесмена задержали, в его доме и на предприятии провели следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября возбудили уголовное дело против исполнительного директора дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна. Их подозревают в хищении 130 млн рублей. Следователи установили, что они подделали документы и похитили часть средств при исполнении оборонного госзаказа.

3 октября Следственный комитет России сообщил о выявлении хищения на 35 млн рублей в рамках выполнения гособоронзаказа для Минобороны РФ. По делу проходят бывший глава филиала «Строительное управление по ЦВО» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.