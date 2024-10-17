Москва, 17 октября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков в рамках рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Минобороны.

Минобороны РФ

«По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова замглавы российского военного ведомства Павел Фрадков проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области», — сообщили в министерстве.

Фрадкову доложили, что строительство и модернизация объектов инфраструктуры космодрома выполняются согласно утверждённому план-графику.

Замминистра проверил ход возведения монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей, комплекса зданий военной инфраструктуры космодрома, социально значимых объектов гарнизона, модернизации и реконструкции действующих фондов.

Фрадков осмотрел стартовые комплексы ракет-носителей «Ангара» и «Союз-2», а также комплексы сборки ракет и подготовки к пуску универсальных ракетных модулей. Кроме того, в гарнизоне продолжается возведение военного госпиталя — уже построены инфекционный корпус, лечебно-диагностический и административный корпуса.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября российские Воздушно-космические силы успешно запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны.

2 октября первый заместитель генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, что до конца 2024 года с трёх космодромов — Плесецк, Байконур и Восточный — планируется осуществить пять пусков ракет «Союз».