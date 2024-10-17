Уфа, 17 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил 17 октября, что намерен посетить центр для адаптивных видов спорта и встретиться там с ранеными участниками специальной военной операции.

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«Мы здесь сейчас тоже в Уфе говорили об этом, зайдем в центр, который здесь тоже заработал для адаптивных видов спорта, обязательно пообщаемся с ребятами, которые занимаются сейчас параолимпийскими видами спорта и которые получили травмы в результате участия в специальной военной операции. Обязательно с нашими героями поговорим сегодня», — сказал Путин во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» проходящим лечение в госпитале участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач.

9 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорта проработать вопрос о реабилитации участников спецоперации, а также граждан, которые пострадали при выполнении задач в ходе СВО, в фитнес-клубах. Эта инициатива поступила в правительство от российского Национального фитнес-сообщества.