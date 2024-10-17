Уфа, 17 октября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Уфы открыл шесть спортивных объектов в регионах РФ. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Отмечается, что в Уфе начал работу комплекс сооружений для гребного слалома, в ещё одном городе в Башкирии Нефтекамске — спорткомплекс «Амфибия», в Перми — многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», в Дзержинске Нижегородской области — региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Кроме того, по программе «Газпром — детям» построены центр водных видов спорта «Волна» в Южно-Сахалинске и многофункциональный спортивный комплекс «Тулица» в Туле.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 октября прибыл в Уфу с рабочей поездкой. В городе начал работу международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В его рамках состоятся пленарное заседание и десятки различных мероприятий на восьми площадках, в которых примут участие порядка 5 тыс. гостей из 100 стран мира.

В ходе рабочей поездки в Уфу Путин посетил Центр фехтования. Глава государства осмотрел несколько залов, где идут тренировки фехтовальщиков.

Также Путин отметил, что в России будет возводиться не менее 350 спортивных объектов ежегодно, на эти нужды государство в ближайшие шесть лет направит 65 млрд рублей.