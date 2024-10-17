Киев, 17 октября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры взломали Telegram-бот приложения министерства обороны (МО) Украины «Резерв+» и украли учётные данные военнообязанных. Об этом 17 октября сообщила украинская служба госспецсвязи.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации ведомства, злоумышленники распространили через бот архив reservplus. zip и сообщили, что нужно установить специальное программное обеспечение. Ссылки на бот, указанные на официальных сайтах, теперь ведут на «злонамеренную учётную запись».

«Установлено, что архив содержит вредоносное программное обеспечение meduzastealer, которое осуществляет похищение файлов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт Службы безопасности Украины. Они украли и выложили в Сеть личные данные сотрудников ведомства. Это также коснулось курсантов академии СБУ за несколько последних лет.

Также в сентябре хакерская группа «НемеZида» опубликовала данные более 800 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область. Среди них также были данные об иностранных наёмниках из Сирии, Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии и других стран.