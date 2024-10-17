Москва, 17 октября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию газорегуляторного пункта «Дальний» на юге Москвы. Об этом 17 октября сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

ресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

По его словам, в городе планомерно обновляют газорегуляторные пункты, отвечающие за понижение давления газа до определенных значений.

«Провели модернизацию газорегуляторного пункта «Дальний», который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Донской и Якиманка», — процитировал Бирюкова официальный портал мэра Москвы.

Оборудование длительное время находилось в эксплуатации, поэтому его реконструировали. Работы провели оперативно и без отключения потребителей от газоснабжения.

Устаревшие системы заменили на новое современное оборудование из российских составляющих, имеющее пониженные шумовые характеристики. Дополнительно обновили систему подводящих газопроводов и распределительных сетей.

По словам Бирюкова, на каждом из газорегуляторных пунктов есть запорные устройства, контроль которых ведётся их центральной диспетчерской. Это позволяет управлять газовым хозяйством столицы в режиме реального времени.

Ранее, в июле, было объявлено о начале реконструкции газорегуляторного пункта «Кунцево 95» в Можайском районе столицы. Работы выполнят специалисты АО «Мосгаз». Будет установлен новый шкафной газорегуляторный пункт производительностью 600 куб. м в час. Он отличается высоким уровнем надёжности и пониженным уровнем шума.

Благодаря новому оборудованию будет обеспечена бесперебойная подача газа для жителей и коммунально-бытовых предприятий. Также специалисты создадут условия для дальнейшего развития территории.