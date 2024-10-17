Киев, 17 октября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Футболистов. тренеров и руководство петербургского «Зенита» и московского ЦСКА внесли в базу сайта «Миротворец» из-за акции с детьми в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующая информация появилась на интернет-ресурсе.

Пресс-служба ФК «Зенит»

14 сентября спортсмены вышли на поле в сопровождении детей ветеранов специальной военной операции. Игру посетили порядка 150 ветеранов спецоперации и их родных. Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 1:0.

В список включили наставников команд Марко Николича и Сергея Семака, а также 22 футболистов, в числе которых Иван Обляков, Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев (все — ЦСКА), Клаудиньо, Александр Соболев и Евгений Латышонок (все — «Зенит»). Также в базе значатся гендиректор столичного клуба Роман Бабаев и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, в мае исполнительницу, полуфиналистку «Евровидения» от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Певицу обвинили в попытках «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении госграницы Украины.

Вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак попал в базу «Миротворец» за организацию блокирования контрольно-пропускных пунктов на границе между Польшей и Украиной. Кроме этого, ему приписывают сотрудничество со спецслужбами России.